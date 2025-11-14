Музетти заявил, что не сыграет на Кубке Дэвиса из-за физического состояния

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти заявил, что не примет участия в финальной части Кубка Дэвиса — 2025 в составе сборной Италии.

«Я знал, что будет трудно избавиться от усталости после прошедших дней и недель за один день. Мне нужно было совершить чудо, во втором сете я быстро упал духом. Единственное, что держало меня в игре в первом сете, — это то, что я подавал очень хорошо. Учитывая мое физическое состояние, я решил, что не буду играть в Кубке Дэвиса. Мне очень жаль и грустно из-за этого», — сказал теннисист на пресс-конференции.

23-летний Музетти уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 1:6. Всего Музетти набрал 1 очко и выбыл из турнира.

Ранее от участия в Кубке Дэвиса также отказался итальянец Янник Синнер.