Мунар обыграл Легечку в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Испанский теннисист Хауме Мунар, занимающий 36-е место в мировом рейтинге, одержал победу над 17-м номером рейтинга Иржи Легечкой (6:3, 6:4) из Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Матч длился 1 час 21 минуту. Мунар сделал 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Легечка подал навылет 9 раз, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Счет между сборными Чехии и Испании на турнире — 1:1. В связи с этим состоится матч парного разряда, в котором от Испании сыграют Марсель Гранольерс и Педро Мартинес-Портеро. Их соперниками будут Томаш Махач и Адам Павлашек из Чехии.

Турнир проходит с 18 по 23 ноября в Болонье. Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются итальянские теннисисты. Они выигрывали титул два года подряд: в 2023 и 2024 годах.