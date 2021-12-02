Медведев: «Я никогда не проходил так далеко на Кубке Дэвиса. Жду полуфинала с Германией»
Медведев прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
23:34
Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу победы над шведом Микаэлем Имером во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
«Хорошо, что у нас есть выходной, мы смогли лучше подготовиться и выйти свежими. Важно, что мы выиграли большое количество матчей и не проиграли ни одной встречи. Ждем субботу с нетерпением, никогда не проходил так далеко на Кубке Дэвиса. Очень жду полуфинала», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.
Российская команда вышла в полуфинал турнира, где встретится с командой Германии.
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