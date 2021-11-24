Медведев сегодня присоединится к сборной России по теннису для участия в Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Даниил Медведев сегодня присоединится к сборной России для участия в Кубке Дэвиса.

«Условия подготовки идеальные, но проходят сборы пока тяжело. Все в разном состоянии — очень много психологической усталости у ребят, и они больше спят пока, чем играют. Плюс это Мадрид — тысяча метров над уровнем моря, мяч летит быстрее, отскок непривычный. Сегодня приедет Медведев, и команда будет в полном составе», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Финальный этап розыгрыша Кубка Дэвиса пройдет с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. На групповом этапе сборная России встретится с Испанией и Эквадором.

Помимо Даниила Медведева, в составе сборной России выступят Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.