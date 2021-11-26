Медведев с нетерпением ждет матча на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Даниил Медведев перед матчем Кубка Дэвиса признался, что будет стараться изо всех сил. Сборная России в группе сыграет с Эквадором (27 ноября) и с Испанией (28 ноября).

«На каждом турнире, в котором играю, стараюсь изо всех сил. У меня было два действительно хороших турнира в Париже и Турине, поэтому я с нетерпением жду возможности сыграть за сборную как можно лучше и набрать очки, потому что это самая важная вещь: выиграть свой матч, получить одно очко для команды, потому что каждое очко на счету. Это будет моей целью.

Кубок Дэвиса — особенный турнир. Каждый матч — это новый вызов, в котором играешь не только за себя, а за страну, и пытаешься добиться цели и двигаться дальше", — цитирует пресс-служба турнира Медведева.