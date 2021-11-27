Медведев обыграл Гомеса и обеспечил России победу над Эквадором на Кубке Дэвиса
21:45
Сборная России гарантировала себе победу над сборной Эквадора в матче группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса. Россияне повели 2:0.
Во второй игре в рамкаъ этого матча Даниил Медведев победил Эмилио Гомеса — 6:0, 6:2. Матч продолжался 58 минут. Медведев сделал четыре эйса при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах.
Далее командам предстоит парный матч Аслан Карацев/Андрей Рублев — Диего Идальго/Гонсало Эскобар
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A (Мадрид)
Россия — Эквадор — 2:0
Даниил Медведев — Эмилио Гомес — 6:0, 6:2
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