Медведев обыграл Гомеса и обеспечил России победу над Эквадором на Кубке Дэвиса

Сборная России гарантировала себе победу над сборной Эквадора в матче группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса. Россияне повели 2:0.

Во второй игре в рамкаъ этого матча Даниил Медведев победил Эмилио Гомеса — 6:0, 6:2. Матч продолжался 58 минут. Медведев сделал четыре эйса при трех двойных ошибках и пяти реализованных брейк-пойнтах.

Далее командам предстоит парный матч Аслан Карацев/Андрей Рублев — Диего Идальго/Гонсало Эскобар

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A (Мадрид)

Россия — Эквадор — 2:0

Даниил Медведев — Эмилио Гомес — 6:0, 6:2