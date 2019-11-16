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Медведев не выступит в финальной части Кубка Дэвиса

17:00
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Первая ракетка России Даниил Медведев, который занимает четвертое место в мировом рейтинге, из-за усталости не выступит за сборную России в финальной части Кубка Дэвиса. Об этом сообщил капитан сборной Шамиль Тарпищев, информирует «Коммерсант».

В составе российской команды в этом турнире примут участие лишь три теннисиста — Карен Хачанов (17-й в рейтинге ATP), Андрей Рублев (23-й) и Евгений Донской. 18 ноября на групповом этапе россияне сыграют с хорватами, а 19-го — с испанцами.

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/4162586

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