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Медведев и Хачанов планируют сыграть за сборную России в Кубке Дэвиса

21:03
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Теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской намерены сыграть за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса.

— Если все ребята будут здоровы, будут в форме, то у нас есть хорошие шансы, — цитирует Хачанова ТАСС. — Мы общались накануне, пока все собираются играть, будем в лучшем составе. Очень хочется выиграть Кубок Дэвиса, скажу честно.

Финальный турнир Кубка Дэвиса с участием 18 команд пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6906614

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