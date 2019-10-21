Медведев, Хачанов, Рублев и Донской — в сборной России на первый розыгрыш обновленного Кубка Дэвиса
17:13
Стал известен состав сборной России на Кубок Дэвиса-2019. В него вошли все четыре лучших теннисиста страны — Даниил Медведев (4-й в рейтинге ATP), Карен Хачанов (9-й), Андрей Рублев (22-й) и Евгений Донской (118-й).
Кубок Дэвиса впервые в истории пройдет по обновленной формуле. Все сборные разбиты на шесть групп. В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и два лучших вторых места. Кубок Дэвиса-2019 пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Россия сыграет в группе B с Хорватией (18 ноября) и хозяевами турнира Испанией (20 ноября).
?? TEAM ANNOUNCEMENT ??#DavisCupMadridFinals #byRakuten— Davis Cup by Rakuten Madrid Finals (@DavisCupFinals) October 21, 2019
See you in Madrid @tennisrussia ? @DaniilMedwed @karenkhachanov @AndreyRublev97 #Donskoy pic.twitter.com/3tP5XsZZsJ
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