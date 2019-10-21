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Медведев, Хачанов, Рублев и Донской — в сборной России на первый розыгрыш обновленного Кубка Дэвиса

17:13

Стал известен состав сборной России на Кубок Дэвиса-2019. В него вошли все четыре лучших теннисиста страны — Даниил Медведев (4-й в рейтинге ATP), Карен Хачанов (9-й), Андрей Рублев (22-й) и Евгений Донской (118-й).

Кубок Дэвиса впервые в истории пройдет по обновленной формуле. Все сборные разбиты на шесть групп. В четвертьфинал турнира выйдут шесть победителей групп и два лучших вторых места. Кубок Дэвиса-2019 пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Россия сыграет в группе B с Хорватией (18 ноября) и хозяевами турнира Испанией (20 ноября).

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