Матч Кубка Дэвиса в Японии пройдет без зрителей из-за эпидемии коронавируса

Матч квалификации Кубка Дэвиса Япония — Эквадор пройдет в японском Мики без зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт турнира.

Встречи покажет японский телеканал. Болельщикам, уже купившим билеты на встречу, вернут деньги.

Ожидается, что во встрече с Эквадором после травмы локтя на корт вернется Кеи Нисикори, который не играл с Открытого чемпионата США.