Ликование канадцев после победы над сборной России в полуфинале Кубка Дэвиса. Его оценил даже Пике

Канадские теннисисты Вашек Поспишил и Денис Шаповалов поделились в своих Twitter-аккаунтах фотографиями со своих победных матчей в матче Кубке Дэвиса, которые ретвитнул защитник «Барселоны» Жерар Пике. Это позволило сборной Канады обойти Россию и выйти в полуфинал турнира.

В 1/2 финала россияне уступили Канаде — 1-2. В первой игре Андрей Рублев одолел Вашека Поспишила, во второй представитель Канады Денис Шаповалов взял верх над Кареном Хачановым. В решающем парном поединке Рублев и Хачанов проиграли Поспишилу и Шаповалову.