Ликование канадцев после победы над сборной России в полуфинале Кубка Дэвиса. Его оценил даже Пике
22:28
Канадские теннисисты Вашек Поспишил и Денис Шаповалов поделились в своих Twitter-аккаунтах фотографиями со своих победных матчей в матче Кубке Дэвиса, которые ретвитнул защитник «Барселоны» Жерар Пике. Это позволило сборной Канады обойти Россию и выйти в полуфинал турнира.
В 1/2 финала россияне уступили Канаде — 1-2. В первой игре Андрей Рублев одолел Вашека Поспишила, во второй представитель Канады Денис Шаповалов взял верх над Кареном Хачановым. В решающем парном поединке Рублев и Хачанов проиграли Поспишилу и Шаповалову.
This. Is. Unreal. ?? #finals pic.twitter.com/EfRnVWQvT9— Vasek Pospisil (@VasekPospisil) November 23, 2019
Finals ?? #GoCanada @DavisCupFinals pic.twitter.com/lia3jFy757— Denis Shapovalov (@denis_shapo) November 23, 2019
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