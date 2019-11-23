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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Ликование канадцев после победы над сборной России в полуфинале Кубка Дэвиса. Его оценил даже Пике

22:28
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Канадские теннисисты Вашек Поспишил и Денис Шаповалов поделились в своих Twitter-аккаунтах фотографиями со своих победных матчей в матче Кубке Дэвиса, которые ретвитнул защитник «Барселоны» Жерар Пике. Это позволило сборной Канады обойти Россию и выйти в полуфинал турнира.

В 1/2 финала россияне уступили Канаде — 1-2. В первой игре Андрей Рублев одолел Вашека Поспишила, во второй представитель Канады Денис Шаповалов взял верх над Кареном Хачановым. В решающем парном поединке Рублев и Хачанов проиграли Поспишилу и Шаповалову.

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