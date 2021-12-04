Теннис
Кубок Дэвиса
Новости
Рейтинг Результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Медведев победил Штруффа, сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса

17:33
Даниил Медведев. Фото Reuters
Даниил Медведев. Фото Reuters
Теги:

Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в матче полуфинала Кубка Дэвиса. Российский теннисист взял верх в двух сетах с одинаковым счетом — 6:4, 6:4.

Представители России выиграли оба матча одиночного разряда, что позволило российской команде выйти в финал Кубка Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев обыграл немца Доминика Кепфера в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.

В финальном матче сборной России предстоит сыграть с командой Хорватии.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Мадрид)

Россия — Германия — 2:0

Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф — 6:4, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Безбожно пил, падал пьяный в автобусе, срывал тренировки: как канадского тренера выгнали из России
Названа одна из версий инцидента с самолетом Магадан–Новосибирск
62