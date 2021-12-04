Медведев победил Штруффа, сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса

Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в матче полуфинала Кубка Дэвиса. Российский теннисист взял верх в двух сетах с одинаковым счетом — 6:4, 6:4.

Представители России выиграли оба матча одиночного разряда, что позволило российской команде выйти в финал Кубка Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев обыграл немца Доминика Кепфера в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.

В финальном матче сборной России предстоит сыграть с командой Хорватии.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал (Мадрид)

Россия — Германия — 2:0

Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф — 6:4, 6:4