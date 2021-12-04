Медведев победил Штруффа, сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса
17:33
Россиянин Даниил Медведев победил представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в матче полуфинала Кубка Дэвиса. Российский теннисист взял верх в двух сетах с одинаковым счетом — 6:4, 6:4.
Представители России выиграли оба матча одиночного разряда, что позволило российской команде выйти в финал Кубка Дэвиса.
Ранее Андрей Рублев обыграл немца Доминика Кепфера в первом матче полуфинала Кубка Дэвиса.
В финальном матче сборной России предстоит сыграть с командой Хорватии.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал (Мадрид)
Россия — Германия — 2:0
Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф — 6:4, 6:4
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