Кубок Дэвиса. Франция повела в матче с Японией, Казахстан выигрывает у Голландии
14:47
Продолжаются матчи группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса.
Сборная Франции повела в матче с командой Японии — 1:0. Казахстан лидирует в матче с Голландией, а Аргентина вышла вперед в матче с Чили
Кубок Дэвиса. Финальная стадия
Одиночный разряд
Группа A
Франция — Япония — 1:0
Жо-Вилфрид Цонга — Ясутака Утияма — 6:2, 6:1
Группа C
Аргентина — Чили — 1:0
Гвидо Пелья — Николас Харри — 6:4, 6:3
Группа E
Казахстан — Голландия — 1:0
Михаил Кукушкин — Ботик ван де Зандсюлп — 6:2, 6:2
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...