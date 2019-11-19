Кубок Дэвиса. Франция повела в матче с Японией, Казахстан выигрывает у Голландии

Продолжаются матчи группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса.

Сборная Франции повела в матче с командой Японии — 1:0. Казахстан лидирует в матче с Голландией, а Аргентина вышла вперед в матче с Чили

Кубок Дэвиса. Финальная стадия

Одиночный разряд

Группа A

Франция — Япония — 1:0

Жо-Вилфрид Цонга — Ясутака Утияма — 6:2, 6:1

Группа C

Аргентина — Чили — 1:0

Гвидо Пелья — Николас Харри — 6:4, 6:3

Группа E

Казахстан — Голландия — 1:0

Михаил Кукушкин — Ботик ван де Зандсюлп — 6:2, 6:2