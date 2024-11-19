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Кубок Дэвиса 2024: расписание финальной стадии и сетка плей-офф

Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 пройдет с 19 по 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Финальная часть Кубка Дэвиса 2024 пройдет с 19 по 24 ноября. Международные командные соревнования состоятся на кортах крытой арены «Паласио де Депортес Хосе Мария Мартин Карпена» в Малаге (Испания). «СЭ» публикует расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание финальной части Кубка Дэвиса 2024

Четвертьфинал

19 ноября, вторник

19.00. Нидерланды — Испания

20 ноября, среда

14.00. Германия — Канада

21 ноября, четверг

12.00. США — Австралия

19.00. Италия — Аргентина

Матчи полуфинала состоятся 22 и 23 ноября, финал запланирован на 24 ноября.

В составе сборной Испании сыграет Рафаэль Надаль, который завершит профессиональную карьеру на Кубке Дэвиса 2024.

Сборная Италии — действующий чемпион турнира.

Кубок Дэвиса: результаты, новости и статьи, фото и видео

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