Кубок Дэвиса 2024: пары полуфиналистов и расписание матчей
Полуфинал Кубка Дэвиса 2024 состоится 22 и 23 ноября
Матчи полуфинала Кубка Дэвиса 2024 состоятся 22 и 23 ноября. Международные командные соревнования среди мужчин проходят на кортах крытой арены «Паласио де Депортес Хосе Мария Мартин Карпена» в Малаге (Испания). «СЭ» публикует расписание полуфинала. Время начала — московское.
Расписание 1/2 финала Кубка Дэвиса 2024
22 ноября, пятница
19.00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
23 ноября, суббота
15.00. Янник Синнер (Италия) — Алекс де Минаур (Австралия)
Финал Кубка Дэвиса 2024 состоится в воскресенье, 24 ноября. Сборная Италии — действующий чемпион турнира.
Впервые соревнования прошли в Бруклайне (штат Массачусетс, США) в 1900 году.
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