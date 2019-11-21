Краинович обыграл Цонга и вывел Сербию вперед в матче с Францией

Сборная Сербии повела со счетом 1:0 в матче группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса против команды Франции.

В первой игре Филип Краинович обыграл Жо-Вилфрида Цонга — 7:5. 7:6 (7:5). Во второй игре Францию представит Бенуа Пэр, Сербию — Новака Джокович.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Одиночный разряд

Группа A

Франция — Сербия — 0:1

Жо-Вилфрид Цонга — Филип Краинович — 5:7, 6:7 (5:7)