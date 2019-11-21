Краинович обыграл Цонга и вывел Сербию вперед в матче с Францией
15:26
Сборная Сербии повела со счетом 1:0 в матче группового этапа финальной стадии Кубка Дэвиса против команды Франции.
В первой игре Филип Краинович обыграл Жо-Вилфрида Цонга — 7:5. 7:6 (7:5). Во второй игре Францию представит Бенуа Пэр, Сербию — Новака Джокович.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Одиночный разряд
Группа A
Франция — Сербия — 0:1
Жо-Вилфрид Цонга — Филип Краинович — 5:7, 6:7 (5:7)
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