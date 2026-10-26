Алькарас вошел в состав сборной Испании на финальный турнир Кубка Дэвиса

Карлос Алькарас включен в заявку сборной Испании на финальный турнир Кубка Дэвиса, который пройдет с 24 по 29 ноября в Болонье. Состав команды 26 октября объявила Королевская испанская федерация тенниса.

Помимо Алькараса, в пятерку вошли Рафаэль Ходар, Алехандро Давидович-Фокина, Педро Мартинес и Марсель Гранольерс. Сборную возглавляет Давид Феррер. Федерация уточняет, что выступление в Болонье станет для него последним на посту капитана команды.

Испания начнет финальный турнир 26 ноября матчем против Австрии. Победитель этой встречи выйдет в полуфинал, который запланирован на 28 ноября. Финал Кубка Дэвиса состоится 29 ноября.

Испанцы получили путевку в решающую стадию после победы над Чили в квалификации со счетом 4:0. В 2025 году сборная Испании дошла до финала Кубка Дэвиса и уступила Италии. В коллекции команды — шесть титулов в истории турнира.