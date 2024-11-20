Теннис
Кубок Дэвиса
Новости
Результаты Статьи Фото Все материалы
Главная
Теннис
Кубок Дэвиса

Сегодня, 08:50

Алькарас: «Запомню, с какой страстью Надаль жил теннисом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафаэль Надаль (слева) и Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал завершение карьеры соотечественника Рафаэля Надаля.

«Что я запомню про Надаля, так это страсть, с которой он жил теннисом. Он провел свой последний турнир с невероятной страстью. Мне повезло, что он был рядом, что я играл с ним в паре, тренировался с ним...меньше, чем мне хотелось бы. Хотел бы я начать выступать пораньше (смеется).

Если моя карьера будет хотя бы наполовину такой же, как у Рафы, я буду более чем счастлив. Моей мечтой всегда было стать номером один в мире и выигрывать турниры Большого шлема. Большая часть этой мечты существовала благодаря Рафе Надалю. Я вспоминаю, как он побеждал, когда я был маленьим. Тогда я думал, что однажды буду там», — приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

19 ноября сборная Испании проиграла Нидерландам (1-2) в 1/4 финала Кубка Дэвиса. Это был последний турнир в карьере 38-летнего испанца. На его счету 1080 побед в одиночном разряде и 92 титула, в том числе 22 в турнирах «Большого шлема». Также у него 2 золотые медали Олимпийских игр.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Читайте также
Трамп предложил назначить на должность министра образования США Линду Макмэхон
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Онколог предупредил о связи хеликобактерной инфекции с раком желудка
Корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором
Гол Файзуллаева принес Узбекистану победу над КНДР в отборе ЧМ-2026
Популярное видео
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Надаль: «Хочу, чтобы меня запомнили как хорошего человека из маленького городка на Мальорке»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости