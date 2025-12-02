Хачанов — о возвращении россиян на Кубок Дэвиса: «Искренне верю, что это может случиться»

18-я ракетка мира Карен Хачанов выразил надежду на то, что российских теннисистов в обозримом будущем вернут на международные командные соревнования, включая Кубок Дэвиса. В беседе с «СЭ» и «Известиями» спортсмен признал, что сроки снятия санкций зависят от глобальной политической ситуации.

«Искренне верю, что это может случиться. Но, конечно же, вопрос — когда... Как скоро это произойдет? Думаю, все зависит от того, как в мире будет развиваться политика. Это повлияет и на спортсменов», — сказал Хачанов.

Напомним, что в последний год российские спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования: в ряде дисциплин им уже разрешен допуск, а дзюдоистам недавно позволили выступать под национальным флагом и гимном.