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2 декабря 2025, 00:20

Хачанов — о возвращении россиян на Кубок Дэвиса: «Искренне верю, что это может случиться»

Алексей Фомин
автор iz.ru

18-я ракетка мира Карен Хачанов выразил надежду на то, что российских теннисистов в обозримом будущем вернут на международные командные соревнования, включая Кубок Дэвиса. В беседе с «СЭ» и «Известиями» спортсмен признал, что сроки снятия санкций зависят от глобальной политической ситуации.

«Искренне верю, что это может случиться. Но, конечно же, вопрос — когда... Как скоро это произойдет? Думаю, все зависит от того, как в мире будет развиваться политика. Это повлияет и на спортсменов», — сказал Хачанов.

Напомним, что в последний год российские спортсмены постепенно возвращаются на международные соревнования: в ряде дисциплин им уже разрешен допуск, а дзюдоистам недавно позволили выступать под национальным флагом и гимном.

Карен Хачанов.«Искренне верю, что россиян вернут на Кубок Дэвиса». Хачанов — о планах на следующий сезон

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Карен Хачанов
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