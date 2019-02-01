Карен Хачанов: "В матче со швейцарцами хотелось бы закончить со счетом 3-0"

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что ему хотелось бы завершить матч Кубка Дэвиса с командой Швейцарии со счетом 3:0. 22-летний спортсмен обыграл Марка-Андреа Хуслера, а Даниил Медведев - Генри Лааксонена.

- Секретов нет, Хуслер - неприятный игрок, который очень хорошо подает. С такими игроками нужно время, чтобы адаптироваться к их игре, - приводит слова Хачанова РИА Новости. - Я сделал три брейка за весь матч, чего оказалось достаточно. Может, мог выиграть и легче, но выиграл все равно достаточно солидно. Я очень доволен игрой на подаче.

Конечно, счет 2-0 после первого дня придает уверенности. Мы пока не знаем, кто сыграет пару, но в любом случае давления сейчас больше на соперника, чем на нас. Мы ведем 2-0, хотелось бы закончить со счетом 3-0. Будем стараться и настраиваться.

Кубок Дэвиса

Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Швейцария - Россия - 0:2

Марк-Андреа Хуслер - Карен Хачанов - 3:6, 5:7

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