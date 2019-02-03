01:29 | Теннис — Кубок Дэвиса

Карен Хачанов: "Самое главное, что Россия смогла выиграть, выйти в финал"

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Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что в сборной довольны победой над Швейцарией (3-1) и выходом в финальную стадию Кубка Дэвиса. В воскресенье он обыграл Генри Лааксонена, а в субботу - Марк-Андреа Хюслера. Еще одно очко команде принес Даниил Медведев.

- Все довольны! Как правильно сказал Даня, может, что-то не получалось, но самое главное, что мы смогли выиграть, вышли в финал, - приводит "РИА Новости" слова Хачанова. - Сейчас можно выдохнуть и на время забыть про Кубок Дэвиса.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190203/1550305399.html

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