Карен Хачанов: "Самое главное, что Россия смогла выиграть, выйти в финал"

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что в сборной довольны победой над Швейцарией (3-1) и выходом в финальную стадию Кубка Дэвиса. В воскресенье он обыграл Генри Лааксонена, а в субботу - Марк-Андреа Хюслера. Еще одно очко команде принес Даниил Медведев.

- Все довольны! Как правильно сказал Даня, может, что-то не получалось, но самое главное, что мы смогли выиграть, вышли в финал, - приводит "РИА Новости" слова Хачанова. - Сейчас можно выдохнуть и на время забыть про Кубок Дэвиса.