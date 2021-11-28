Карацев и Рублев одержали победу эквадорцами на Кубке Дэвиса
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Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев обыграли эквадорцев Гонсало Эскобара и Диего Идальго.
Матч продолжался 2 часа 1 минуту и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Россияне сделали 6 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 8.
Россияне одержали три победы над Эквадором. Ранее Рублев обыграл Роберто Кироса (6:3, 4:6, 6:1), а Даниил Медведев оказался сильнее Эмилио Гомеса (6:0, 6:2).
Кубок Дэвиса. Финальный турнир
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Группа A (Мадрид)
Россия — Эквадор — 3:0
Аслан Карацев/Андрей Рублев — Гонсало Эскобар/Диего Идальго — 6:4, 4:6, 6:4
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