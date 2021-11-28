Карацев и Рублев одержали победу эквадорцами на Кубке Дэвиса

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев обыграли эквадорцев Гонсало Эскобара и Диего Идальго.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту и завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Россияне сделали 6 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 8.

Россияне одержали три победы над Эквадором. Ранее Рублев обыграл Роберто Кироса (6:3, 4:6, 6:1), а Даниил Медведев оказался сильнее Эмилио Гомеса (6:0, 6:2).

Кубок Дэвиса. Финальный турнир

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Группа A (Мадрид)

Россия — Эквадор — 3:0

Аслан Карацев/Андрей Рублев — Гонсало Эскобар/Диего Идальго — 6:4, 4:6, 6:4