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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

Капитану сборной Аргентины грозит тюремный срок за нарушение карантина

00:24

Капитан сборной Аргентины в Кубке Дэвиса Гастон Гаудио может быть привлечен к уголовной ответственности. Причина — нарушение карантина, сообщает Clarin.

Гаудио с другом были задержаны сотрудником полиции в воскресенье, 19 апреля, в Буэнос-Айресе. Они не смогли объяснить свое пребывание на улице, им были выписаны уведомления о нарушении мер изоляции.

Гаудио сообщил, что покинул свой дом, прошел полквартала, после чего полицейский заставил его вернуться. Он может быть осужден по статье, которая предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от шести месяцев до двух лет.

Гаудио — победитель восьми турниров в одиночном разряде, в том числе Roland Garros.

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