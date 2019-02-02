Италия вышла в финальный розыгрыш Кубка Дэвиса

Рохан Бопанна и Дивидж Шаран в составе сборной Индии обыграли итальянский дуэт Маттео Берреттини и Симоне Болелли в рамках квалификации Кубка Дэвиса в парном разряде.

Матч второго игрового дня квалификации завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Позднее итальянец Андреас Сеппи обыграл Праджнеша Гуннесварана в одиночном разряде - 6:1, 6:4 Эта победа позволила Италии выйти в финальную часть турнира.

В других матчах дня Тимур Хабибулин и Александр Недовесов обыграли португальский дуэт Гаштау Элиаш и Жоау Соуза - 6:3, 3:6, 4:6.

Кубок Дэвиса

Квалификационный раунд

Парный разряд

Квалификация

Индия - Италия

Рохан Бопанна/Дивидж Шаран - Маттео Берреттини/Симоне Болелли - 4:6, 6:3, 6:4



Казахстан - Португалия

Тимур Хабибулин/Александр Недовесов - Гаштау Элиаш/Жоау Соуза - 6:3, 3:6, 4:6

Кубок Дэвиса

Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Индия - Италия

Праджнеш Гуннесваран - Андреас Сеппи - 1:6, 4:6