Италия — Нидерланды: расписание и результаты финала Кубка Дэвиса 2024
Италия сыграет с Нидерландамт в финале Кубка Дэвиса 2024 24 ноября
Сборные Италии и Нидерландов сыграют в финале Кубка Дэвиса 2024 в воскресенье, 24 ноября. Матч пройдет на крытой арене «Паласио де Депортес Хосе Мария Мартин Карпена» в Малаге (Испания).
Представлять Италию в финале будет 1-ая ракетка мира Янник Синнер. За сборную Нидерландов сыграет 40-й номер рейтинга ATP Таллон Грикспор.
Расписание финала Кубка Дэвиса 2024
24 ноября, воскресенье
18.00. Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
В России официальной трансляции финала не будет.
В финальной стадии турнира итальянцы прошли Аргентину и Австралию, а голландцы были сильнее Испании и Германии.
Сборная Италии — действующий чемпион турнира.
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