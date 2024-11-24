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Италия — Нидерланды: расписание и результаты финала Кубка Дэвиса 2024

Италия сыграет с Нидерландамт в финале Кубка Дэвиса 2024 24 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Янник Синнер.
Фото Global Look Press

Сборные Италии и Нидерландов сыграют в финале Кубка Дэвиса 2024 в воскресенье, 24 ноября. Матч пройдет на крытой арене «Паласио де Депортес Хосе Мария Мартин Карпена» в Малаге (Испания).

Представлять Италию в финале будет 1-ая ракетка мира Янник Синнер. За сборную Нидерландов сыграет 40-й номер рейтинга ATP Таллон Грикспор.

Расписание финала Кубка Дэвиса 2024

24 ноября, воскресенье

18.00. Янник Синнер (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

В России официальной трансляции финала не будет.

В финальной стадии турнира итальянцы прошли Аргентину и Австралию, а голландцы были сильнее Испании и Германии.

Сборная Италии — действующий чемпион турнира.

Кубок Дэвиса: результаты, новости и статьи, фото и видео

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Янник Синнер
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Сборная Италии с Синнером вышла в финал Кубка Дэвиса

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