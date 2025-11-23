Сборная Италии в третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса
Итальянские теннисисты стали победителями Кубка Дэвиса-2025.
В финале итальянцы обыграли Испанию. Встреча завершилась со счетом 2:0. Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо Бусту — 6:3, 6:4, а Флавио Коболли победил Хауме Мунара — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Сборная Италии в третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса. Всего на счету итальянцев 4 победы в истории турнира.
Болонья (Италия)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир.
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Италия — Испания
Маттео Берреттини — Пабло Карреньо Буста — 6:3, 6:4
Флавио Коболли — Хауме Мунар — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5
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