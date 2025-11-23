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23 ноября 2025, 22:30

Сборная Италии в третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Global Look Press

Итальянские теннисисты стали победителями Кубка Дэвиса-2025.

В финале итальянцы обыграли Испанию. Встреча завершилась со счетом 2:0. Маттео Берреттини обыграл Пабло Карреньо Бусту — 6:3, 6:4, а Флавио Коболли победил Хауме Мунара — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Сборная Италии в третий раз подряд выиграла Кубок Дэвиса. Всего на счету итальянцев 4 победы в истории турнира.

Болонья (Италия)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир.

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Италия — Испания

Маттео Берреттини — Пабло Карреньо Буста — 6:3, 6:4

Флавио Коболли — Хауме Мунар — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5

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