Италия и Канада встретятся в полуфинале Кубка Дэвиса

Определилась вторая полуфинальная пара Кубка Дэвиса-2022.

Сборная Канады в четвертьфинале обыграла Германию со счетом 2:1. В третьем матче канадцы Денис Шаповалов и Вашек Поспишил обыграли Кевина Кравица и Тима Пюца (2:6, 6:3, 6:3).

В другом четвертьфинале итальянцы оказались сильнее американцев — 2:1. Симоне Болелли и Фабио Фоньини обыграли Джека Сока и Томми Пола (6:4, 6:4).

Канада и Италия встретятся в полуфинале Кубка Дэвиса. В другом полуфинале Австралия сыграет с Хорватией.