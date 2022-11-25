Теннис
Кубок Дэвиса
Новости
Результаты Статьи Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Теннис
Кубок Дэвиса

Сегодня, 09:11

Италия и Канада встретятся в полуфинале Кубка Дэвиса

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Определилась вторая полуфинальная пара Кубка Дэвиса-2022.

Сборная Канады в четвертьфинале обыграла Германию со счетом 2:1. В третьем матче канадцы Денис Шаповалов и Вашек Поспишил обыграли Кевина Кравица и Тима Пюца (2:6, 6:3, 6:3).

В другом четвертьфинале итальянцы оказались сильнее американцев — 2:1. Симоне Болелли и Фабио Фоньини обыграли Джека Сока и Томми Пола (6:4, 6:4).

Канада и Италия встретятся в полуфинале Кубка Дэвиса. В другом полуфинале Австралия сыграет с Хорватией.

1
0
Читайте также
Неймар получил травму в матче с Сербией. Он плакал и хромал по пути в раздевалку
Ондуа объяснил, почему сыграл в матче ЧМ-2022 в бутсах с российским флагом
Песков анонсировал встречу Путина с матерями военнослужащих
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Жителя Бронкса застрелили в День Благодарения
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский: «Кубок Дэвиса с участием России был бы интереснее со спортивной точки зрения»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости