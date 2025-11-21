Теннис
21 ноября, 23:24

Италия обыграла Бельгию и стала первым финалистом Кубка Дэвиса

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Италии победила Бельгию в полуфинале Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Маттео Берреттини обыграл Рафаэля Коллиньона (6:3, 6:4), а Флавио Коболли — Зизу Бергса (6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)).

В финале итальянцы сыграют с победителями пары Испания — Германия. Италия является действующим победителем Кубка Дэвиса.

Болонья (Италия)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир.

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Италия — Бельгия

Маттео Берреттини — Рафаэль Коллиньон — 6:3, 6:4

Флавио Коболли — Зизу Бергс — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)

