Италия обыграла Бельгию и стала первым финалистом Кубка Дэвиса
Сборная Италии победила Бельгию в полуфинале Кубка Дэвиса.
Встреча завершилась со счетом 2:0. Маттео Берреттини обыграл Рафаэля Коллиньона (6:3, 6:4), а Флавио Коболли — Зизу Бергса (6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)).
В финале итальянцы сыграют с победителями пары Испания — Германия. Италия является действующим победителем Кубка Дэвиса.
Болонья (Италия)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир.
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Италия — Бельгия
Маттео Берреттини — Рафаэль Коллиньон — 6:3, 6:4
Флавио Коболли — Зизу Бергс — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15)
