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Сегодня, 01:03

Италия обыграла Аргентину в Кубке Дэвиса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Италии выиграла у команды Аргентины в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2-1.

Сначала итальянец Лоренцо Музетти проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в одиночном разряде (4:6, 1:6), после чего Янник Синнер переиграл Себастьяна Баэса (6:2, 6:1) и сравнял счет в противостоянии.

Победитель пары стал известен по итогам матча в парном разряде, где Маттео Берреттини и Янник Синнер выиграл у Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени — 6:4, 7:5.

В полуфинале Кубка Дэвиса итальянские теннисисты сыграют с представителями Австралии. Во второй паре встретятся Германия и Нидерланды.

Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Четвертьфинал

Лоренцо Музетти — Франсиско Черундоло — 4:6, 1:6

Янник Синнер — Себастьян Баэс — 6:2, 6:1

Маттео Берреттини/Янник Синнер — Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — 6:4, 7:5

Италия — Аргентина — 2-1

Теннис
Маттео Берреттини
Янник Синнер
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