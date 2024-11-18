Теннис
Кубок Дэвиса
Новости
Результаты Статьи Фото Все материалы
Главная
Теннис
Кубок Дэвиса

Сегодня, 15:30

Надаль — об участии в Кубке Дэвиса: «Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы помочь команде»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своем настрое на финальный этап Кубка Дэвиса. Он отметил, что готов выложиться на максимум, чтобы помочь сборной Испании выиграть турнир.

«Если я выйду на корт, то рассчитываю контролировать свои эмоции. Я здесь не для того, чтобы завершить карьеру, а чтобы помочь команде. Это моя последняя неделя на командных соревнованиях, и самое главное — помочь сборной. Эмоции накроют уже в конце, но перед этим я буду сосредоточен на том, что нужно сделать. Я выложусь на все 100 процентов на этой неделе», — приводит Marca слова Надаля.

10 октября испанец объявил о завершении карьеры. Кубок Дэвиса станет последним турниром для 38-летнего теннисиста.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а также двукратным олимпийским чемпионом. Кубок Дэвиса вместе со сборной Испании он выигрывал четыре раза.

Теннис
Рафаэль Надаль
Читайте также
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
В Кремле предрекли рост напряженности из-за возможного разрешения Киеву ударов по РФ
В МИД Франции не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ
Ларионова возмутила победная шайба «Локомотива» после отскока шайбы от судьи
Популярное видео
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафельников: «Не ставить меня на пятый матч финала Кубка Дэвиса в 2002-м было правильным решением»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости