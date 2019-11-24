Испания выиграла Кубок Дэвиса. Посмотрите на эти эмоции
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Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса-2019. В финальном матче испанцы победили Канаду. Сперва Роберто Баутиста-Агут одолел Феликса Оже-Альяссима, затем Рафаэль Надаль взял верх над Денисом Шаповаловым.
#CANSPA 0-2 (?@DavisCup ) pic.twitter.com/FcbpZFwI7A— doublefault28 (@doublefault28) November 24, 2019
HE'S DONE IT!— Live Tennis (@livetennis) November 24, 2019
SPAIN WIN A SIXTH #DAVISCUP TITLE! @RafaelNadal battles past Denis #Shapovalov 6-3 7-6 to seal a 2-0 victory for Spain over Canada and give the hosts a sixth #DavisCup title!
The perfect ending to a fantastic year for the world No. 1! pic.twitter.com/MBTggeFVxQ
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