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Испания выиграла Кубок Дэвиса. Посмотрите на эти эмоции

23:24

Сборная Испании стала обладателем Кубка Дэвиса-2019. В финальном матче испанцы победили Канаду. Сперва Роберто Баутиста-Агут одолел Феликса Оже-Альяссима, затем Рафаэль Надаль взял верх над Денисом Шаповаловым.

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