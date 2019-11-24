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Испания повела в финале Кубка Дэвиса против Канады. Надаль может принести сборной титул

21:02

Испанец Роберто Баутиста-Агут выиграл у канадца Феликса Оже-Альяссима в первом финальном матче Кубка Дэвиса. Во второй игре Рафаэль Надаль встретится с Денисом Шаповаловым. В случае победы Надаля Испания завоюет трофей на родной земле. Последний раз она побеждала в 2011 году. Канадцы играют в финале Кубка Дэвиа впервые в истории.

Кубок Дэвиса

Финал

Канада — Испания — 0-1

Феликс Оже-Альяссим — Роберто Баутиста Агут — 6:7 (3:7), 3:6

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