Сборная Испании стала первым победителем обновленного формата Кубка Дэвиса. В финальном матче испанцы на родной земле обыграли Канаду. В первой встрече Роберто Баутиста-Агут выиграл у Феликса Оже-Альяссима, во второй Рафаэль Надаль взял верх над Денисом Шаповаловым.

Испанцы в шестой раз выиграли трофей с учетом Кубков Дэвиса старого образца. Предыдущий раз они взяи титул в 2011 году. Канада впервые в истории играла в финале турнира.

Сборная России добралась до полуфинала, где уступила Канаде.

Кубок Дэвиса

Финал

Канада — Испания — 0-2

Феликс Оже-Альяссим — Роберто Баутиста Агут — 6:7 (3:7), 3:6

Денис Шаповалов — Рафаэль Надаль — 3:6, 6:7 (7:9)