Сборная Испании проиграла Нидерландам в последнем матче Надаля
Голландские теннисисты Ботик ван де Зандсхюлп и Уэлси Кулхофф одержали победу над испанцами Карлосом Алькарасом и Марселем Гранольерсом в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Матч продолжался 2 часа 14 минут. Голландцы 9 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету испанцев — 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 6).
Сборная Испании проиграла противостояние — 1-2. Так как ранее Алькарас победил Таллона Грикспура (7:6 (7:0), 6:3), а Рафаэль Надаль проиграл ван де Зандсхюлпу (4:6, 4:6).
Это был последний турнир для 38-летнего Надаля. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» после своего поражения отметил, что не поставил бы себя на следующий матч в случе победы.
Малага (Испания)
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Ботик ван де Зандсхюлп/Уэлси Кулхофф — Карлос Алькарас/Марсель Гранольерс — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Нидерланды — Испания — 2-1