Испания победила Германию и сыграет с Италией в финале Кубка Дэвиса

Испания одержала победу над Германией в полуфинале Кубка Дэвиса.

Встреча завершилась со счетом 2:1. Пабло Карреньо Буста обыграл Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6 (8:6)), Хауме Мунар уступил Александру Звереву (6:7 (2:7), 6:7 (5:7)), а Марсель Гранольерс и Педро Мартинес в паре переиграли Кевина Кравица и Тима Пюца (6:2, 3:6, 6:3).

Испанцы вышли в финал Кубка Дэвиса, где сыграют с Италией, которая выигрывала два последних розыгрыша.

Болонья (Италия)

Кубок Дэвиса. Финальный турнир.

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Испания — Германия

Пабло Карреньо Буста — Ян-Леннард Штруфф — 6:4, 7:6 (8:6)

Хауме Мунар — Александр Зверев — 6:7 (2:7), 6:7 (5:7)

Марсель Гранольерс/Педро Мартинес — Кевин Кравиц/Тим Пюц — 6:2, 3:6, 6:3