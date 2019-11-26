Хачанов рассказал, как нужно менять формат Кубка Дэвиса

Игрок сборной России Карен Хачанов поделился впечатлениями от Кубка Дэвиса, который с этого года проводится по новому формату.

— По эмоциям Кубок Дэвиса выдался очень сложный, — рассказал Хачанов в эфире «Россия 24». — Почти каждый день играли по два матча. Очень много эмоций отдали. Отыграть три матчбола у Джоковича и Троицки было очень приятно. Но, честно, очень тяжело. Сложно даже передать эмоции, которые пережили. Мы с Рублевым сначала рухнули на колени, а потом побежали обниматься.

Честно скажу, организован Кубок Дэвиса был на очень хорошем уровне. Но схема и правила... Мы матч заканчивали в три часа ночи — это никуда не годится. Были какие-то минусы, но это первый год соревнований в таком формате, так что, думаю, организаторы прислушаются к теннисистам и внесут нужные изменения.

Считаю, что нужно просто уменьшать количество сборных. Четвертьфинал, полуфинал и финал — три матча на нейтральном корте. А если брать 18 команд, то надо больше дней делать. Но тогда я не уверен, что все приедут в Мадрид на две недели. Или даты надо менять, если хотят сохранять формат.