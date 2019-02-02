Хачанов победил Лааксонена и вывел Россию в финальную стадию Кубка Дэвиса

Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Швейцарии Анри Лааксонена в матче квалификационного раунда Кубка Дэвиса - 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4.

Таким образом, мужская сборная России по теннису обыграла команду Швейцарии и пробилась в финальную стадию турнира. Общий счет стал 3-1 в пользу россиян.

Финальный турнир Кубка Дэвиса пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Кубок Дэвиса

Квалификационный раунд

Одиночный разряд

Квалификация

Швейцария - Россия

Анри Лааксонен - Карен Хачанов - 7:6 (7:2), 6:7 (6:8), 4:6

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