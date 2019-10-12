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Хачанов планирует сыграть в Кубке Дэвиса с Медведевым и Рублевым

17:20
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Теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев намерены сыграть за сборную России в финальном турнире Кубка Дэвиса, но многое будет зависеть от физического состояния.

С 2019 года Кубок Дэвиса будет проводиться в новом формате: 18 сильнейших команд разыграют трофей в течение недели — с 18 по 24 ноября в Мадриде. Российские теннисисты дважды выигрывали турнир (2002, 2006).

— С ребятами мы уже обсуждали предстоящий Кубок Дэвиса и все планируем сыграть, — приводит ТАСС слова Хачанова. — Многое будет зависеть от нашего физического состояния, конечно. Тот же Даня играет много и результативно в последнее время. Могу сказать точно за себя и Андрея, что мы будем играть. Даня тоже предварительно.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6993228

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