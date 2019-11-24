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Новости   //    Теннис   //    Кубок Дэвиса

«Горжусь вами!» Рамос поздравил сборную Испании с победой в Кубке Дэвиса

24 ноября 2019, 23:50
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Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал в своем Instagram фотографию с финала Кубка Дэвиса в Мадриде, где сборная Испании обыграли канадцев — 2:0.

В первой встрече Роберто Баутиста-Агут выиграл у Феликса Оже-Альяссима, во второй Рафаэль Надаль взял верх над Денисом Шаповаловым.

Испанцы в шестой раз выиграли трофей с учетом Кубков Дэвиса старого образца.

«Чемпионы! Горжусь вами!» — подписал фото Рамос.

Испания — обладатель Кубка Дэвиса-2019

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