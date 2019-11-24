«Горжусь вами!» Рамос поздравил сборную Испании с победой в Кубке Дэвиса
24 ноября 2019, 23:50
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал в своем Instagram фотографию с финала Кубка Дэвиса в Мадриде, где сборная Испании обыграли канадцев — 2:0.
В первой встрече Роберто Баутиста-Агут выиграл у Феликса Оже-Альяссима, во второй Рафаэль Надаль взял верх над Денисом Шаповаловым.
Испанцы в шестой раз выиграли трофей с учетом Кубков Дэвиса старого образца.
«Чемпионы! Горжусь вами!» — подписал фото Рамос.
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