«Горжусь вами!» Рамос поздравил сборную Испании с победой в Кубке Дэвиса

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос опубликовал в своем Instagram фотографию с финала Кубка Дэвиса в Мадриде, где сборная Испании обыграли канадцев — 2:0.

В первой встрече Роберто Баутиста-Агут выиграл у Феликса Оже-Альяссима, во второй Рафаэль Надаль взял верх над Денисом Шаповаловым.

Испанцы в шестой раз выиграли трофей с учетом Кубков Дэвиса старого образца.

«Чемпионы! Горжусь вами!» — подписал фото Рамос.

Испания — обладатель Кубка Дэвиса-2019