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Германия победила Великобританию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

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В четвертьфинале Кубка Дэвиса сборная Германии обыграла Великобританию со счетом 2:1.

В первом матче англичанин Эванс Дэниел обыграл немца Питера Гойовчика (6:2, 6:1).

Во второй встрече сильнее оказался теннисист из Германии Штруфф Ян-Леннард (6:7, 6:3, 2:6).

Решающий матч был в парном разряде между немцами Кевином Кравицом/ Тимом Пуэцом и англичанами Нилом Скупски/ Джо Солсбери. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 и принесла победу Германии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В полуфинале команда сыграет с победителем матча Россия — Швеция.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф

Закрытые корты, хард

Четвертьфинал (Инсбрук)

Великобритания — Германия

Дэниэл Эванс — Петер Гойовчик — 6:2, 6:1

Кэмерон Норри — Ян-Леннард Штруфф — 6:7 (6:8), 6:3, 2:6

Джо Солсбери/Нил Скупски — Кевин Кравиц/Тим Пюц — 6:7 (10:12), 6:7 (5:7)

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Анна Горшкова все материалы автора
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