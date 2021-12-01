Германия победила Великобританию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
В четвертьфинале Кубка Дэвиса сборная Германии обыграла Великобританию со счетом 2:1.
В первом матче англичанин Эванс Дэниел обыграл немца Питера Гойовчика (6:2, 6:1).
Во второй встрече сильнее оказался теннисист из Германии Штруфф Ян-Леннард (6:7, 6:3, 2:6).
Решающий матч был в парном разряде между немцами Кевином Кравицом/ Тимом Пуэцом и англичанами Нилом Скупски/ Джо Солсбери. Встреча завершилась со счетом 7:6, 7:6 и принесла победу Германии в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
В полуфинале команда сыграет с победителем матча Россия — Швеция.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. Плей-офф
Закрытые корты, хард
Четвертьфинал (Инсбрук)
Великобритания — Германия
Дэниэл Эванс — Петер Гойовчик — 6:2, 6:1
Кэмерон Норри — Ян-Леннард Штруфф — 6:7 (6:8), 6:3, 2:6
Джо Солсбери/Нил Скупски — Кевин Кравиц/Тим Пюц — 6:7 (10:12), 6:7 (5:7)
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