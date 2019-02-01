Генри Лааксонен: "Первые два сета матча с Медведевым прошли в равной борьбе"

Швейцарский теннисист Генри Лааксонен заявил, что первые два сета матча Кубка Дэвиса с Даниилом Медведевым прошли в равной борьбе. Игра завершилась в пользу россиянина со счетом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2.

- Первые два сета прошли в равной борьбе, я ведь вел и по ходу первой партии, - приводит "РИА Новости" слова Лааксонена. - Мог повести и с двойным брейком в первой партии, не получилось. После этого Медведев заиграл лучше. Жаль, что мне не удалось взять первый сет. Я не очень доволен тем, как провел третий сет. Даниил рано сделал брейк, что позволило ему раскрепоститься и заиграть лучше. Я вижу, в чем прибавлять. Форхенд сегодня меня не выручил, но за это надо похвалить соперника. Первые два сета прошли в классной борьбе.