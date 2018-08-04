Федерация тенниса Австралии против реформы Кубка Дэвиса

Федерация тенниса Австралии будет голосовать против внесения изменений в регламент проведения Кубка Дэвиса, утверждает Reuters. Такое решение было принято в связи с тем, что процесс реформы был далеко не прозрачным.

Напомним, в феврале международная федерация тенниса инициировала реформу Кубка Дэвиса: финальную часть турнира с участием 18 команд планируется проводить в новом формате - в течение семи дней в одном месте.