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4 августа 2018, 03:14

Федерация тенниса Австралии против реформы Кубка Дэвиса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация тенниса Австралии будет голосовать против внесения изменений в регламент проведения Кубка Дэвиса, утверждает Reuters. Такое решение было принято в связи с тем, что процесс реформы был далеко не прозрачным.

Напомним, в феврале международная федерация тенниса инициировала реформу Кубка Дэвиса: финальную часть турнира с участием 18 команд планируется проводить в новом формате - в течение семи дней в одном месте.

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