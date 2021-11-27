Даниил Медведев: «Все знают, за кого мы играем»

Российский Даниил Медведев на пресс-конференции после победы над эквадорцем Эмилио Гомесом (6:0, 6:2) в рамках Кубка Дэвиса рассказал о своей реакции на то, что команда не может выступать под своим флагом.

— Влияет ли как-то на дух сборной то, что вы выступаете под флагом ФТР, а не страны?

— Думаю, не влияет, потому что особенно в теннисе, не знаю, как в других видах спорта, у нас получается так, что в этом году было два турнира, на котором мы играем без флага — Олимпиада и Кубок Дэвиса. Соответственно остальные 20-25 турниров мы играем за Россию. В принципе все знают, за кого мы играем. Конечно, обидно, что нету гимна, но тут все знают, какую страну мы представляем. Как теннисистов, мы все живем в разных частях мира, мы можем 30 раз в разных странах пройти допинг-контроль, поэтому для теннисистов эта ситуация странная. Но если вникнуть полностью в суть проблемы, то можно разобрать и понять сторону, которая это все устраивает. Но на командный дух это не влияет, все знают, за кого мы играем.

— Были ли какие корректировки в подковке к игре против сборной Испании, учитывая, что у них поменялся состав?

— Все по-разному готовятся к матчам. Надо спрашивать Андрея, как он подходит к соперникам. Если завтра будет играть Лопес, то разница только в том, что это другой вид тенниса. У Фелисиано — это подача к сетке, резанные, он левша, а Алькарас — это крутой удар справа, у него очень сильные удары, он правша. То есть это все меняет, но в плане подготовки к матчу, разговоры с тренером, куда играть под лево или право. В команде у нас левши нет, другого вообще ничего нельзя придумать, тренируемся друг с другом. На самом деле, самое важное в теннисе — показывать свой максимум, не важно, против кого ты играешь. На этом принципе и существует рейтинг. Перед матчем все знают, кто фаворит. Если фаворит покажет свой максимум, то он выиграет. Но этим и интересен спорт, что часто игроки не показывают свой максимум. Нет такого, что из-за того, что они заменили игрока, полностью с нашей стороны другая подготовка, перестановка состава и всякое такое, — сказал Медведев.

Победа Медведева сделала счет 2:0 и обеспечила россиянам итоговый выигрыш в матче с Эквадором.