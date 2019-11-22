Даниил Медведев: «Рублев, Хачанов — вы лучшие!
22 ноября 2019, 22:59
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Дэвиса. В решающей встрече противостояния с Сербией Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли Новака Джоковича и Виктора Троицки. Медведев отказался от участия в соревнованиях из-за усталости.
— Вот это матч, — написал Даниил в сториз своего Instagram. — Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской — вы лучшие!
Евгений Донской пока не сыграл ни одного матча на турнире.
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