Даниил Медведев поддержал теннисистов, которые решили не приезжать на Кубок Дэвиса

Теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход сборной России в финал Кубка Дэвиса после победы над Германией в полуфинале турнира.

— Кубок Дэвиса — это командное соревнование. Для вас лично, насколько важной является цель привести свою страну к чемпионскому титулу? Важно ли это иметь в своем теннисном резюме?

— Действительно важно, иначе меня бы здесь не было. Это нелегкий сезон. Некоторые игроки не хотели приезжать сюда, и я полностью понимаю, почему. Хочу сказать, что даже поддерживаю их. Это нелегко, сезон такой длинный. Австралия пройдет почти сразу после этого турнира. У нас потрясающая команда. Мне нравится играть за свою страну и перед своими поклонниками, хотя здесь их немного.

Я помню, что тренировался с одним игроком, он уже ушел на пенсию четыре года назад, в Цинциннати. Думаю, что в тот момент я был где-то 30-м или 50-м в мире. Он спросил, сколько мне лет, сколько лет Рублеву и Карену, а потом посмотрел на своего тренера и сказал: «Как ты думаешь, сколько Кубков Дэвиса выиграют эти ребята?» После его слов мы проиграли довольно много матчей. Мы проиграли Венгрии, чтобы попасть в Мировую группу, в следующем матче — Австрии. Пробиться в этот Кубок Дэвиса было непросто.

Два года назад ребята без меня были очень близки, один тай-брейк отделял их от выхода в финал. В этом году мы выиграли Кубок ATP. Я очень рад, что нашему поколению — мы вместе играли в юниорских Кубках Дэвиса — удалось выйти в финал и получить шанс поднять трофей, это просто удивительно и действительно важно для всех нас.

Благодаря победам Андрея Рублева и Даниила Медведева в матче против немецких теннисистов сборная России вышла в финал Кубка Дэвиса, где сыграет с командой Хорватии.