Даниил Медведев о победе в Кубке Дэвиса: «Больше рад за команду, чем за себя»
22:23
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы в Кубке Дэвиса.
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы в Кубке Дэвиса.
«Это невероятно, — цитирует Медведева официальный сайт турнира. — Но я больше рад за команду, чем за себя. У нас великолепная команда, великолепная атмосфера. Я рад быть частью этого и принести команде необходимые очки. Всегда непросто играть здесь в конце сезона, но это были одни из лучших недель в моей карьере».
В финале россияне обыграли сборную Хорватии (2:0). Медведев победил Марина Чилича — 7:6 (9:7), 6:2
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