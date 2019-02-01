Даниил Медведев: "Не особо доволен своим поведением"

Даниил Медведев, принесший сборной России первое очко в матче квалификации Кубка Дэвиса с Швейцарией, рассказал, что впервые выразил пожелание открывать матч командного турнира.

– В предыдущих матчах (с Сербией, Австрией и Белоруссией. – Прим. "СЭ") я три раза играл вторым. И мне было совершенно все равно, каким выходить на корт. Здесь, не знаю почему, захотел играть первым. То ли мандраж схватил, но сказал, что хочу сыграть первым: 1-0 или 0-1, но сыграть первым и не думать ни о чем. Первый раз, можно сказать, попросил сыграть первым, и мне выпало играть первым. Дало ли мне это что-то и помогло ли? Думаю, нет. Но для самого себя приятно.

– Был отрезок в матче, когда у Лааксонена залетали все мячи, трос за него играл. В какой-то момент вы вышли из себя и швырнули ракетку о корт. Насколько это помогло?

– Лааксонен умеет хорошо играть, не знаю, почему он не стоит выше в рейтинге, наверное, у него бывают спады. Это не так раздражало, как то, что у него все залетало, да еще и "челленджи" его на миллиметры заходили. Хорошо, что я выиграл. На самом деле, не особо доволен своим поведением, потому что чувствовал, что пару раз меня это выкидывало из матча, а такого не должно быть.