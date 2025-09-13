Циципас победил Уайлда в матче Кубка Дэвиса

Грек Стефанос Циципас победил бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в матче Кубка Дэвиса — 6:2, 6:1.

Игра длилась 1 час 12 минут.

Греция сравняла счет в противостоянии с Бразилией — 1-1. В следующем матче Циципас встретится с Жоау Фонсекой.

Кубок Дэвиса

Одиночный разряд

Квалификация. 2 раунд

Нидерланды — Аргентина

Йеспер де Йонг — Франсиско Комесанья — 6:4, 6:3

Испания — Дания

Хауме Мунар — Эльмер Меллер — 6:2, 1:6, 4:6

Пабло Карреньо Буста — Хольгер Руне — 5:7, 3:6

Хорватия — Франция

Марин Чилич — Корантен Муте — 5:7, 4:6

Венгрия — Австрия

Жомбор Пирош — Лукас Ноймайер — 7:5, 7:6 (8:6)

Мартон Фучович — Юрий Родионов — 2:6, 1:6

Греция — Бразилия

Стефанос Циципас — Тьяго Сейбот Уайлд — 6:2, 6:1