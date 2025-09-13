Циципас победил Уайлда в матче Кубка Дэвиса
Грек Стефанос Циципас победил бразильца Тьяго Сейбота Уайлда в матче Кубка Дэвиса — 6:2, 6:1.
Игра длилась 1 час 12 минут.
Греция сравняла счет в противостоянии с Бразилией — 1-1. В следующем матче Циципас встретится с Жоау Фонсекой.
Кубок Дэвиса
Одиночный разряд
Квалификация. 2 раунд
Нидерланды — Аргентина
Йеспер де Йонг — Франсиско Комесанья — 6:4, 6:3
Испания — Дания
Хауме Мунар — Эльмер Меллер — 6:2, 1:6, 4:6
Пабло Карреньо Буста — Хольгер Руне — 5:7, 3:6
Хорватия — Франция
Марин Чилич — Корантен Муте — 5:7, 4:6
Венгрия — Австрия
Жомбор Пирош — Лукас Ноймайер — 7:5, 7:6 (8:6)
Мартон Фучович — Юрий Родионов — 2:6, 1:6
Греция — Бразилия
Стефанос Циципас — Тьяго Сейбот Уайлд — 6:2, 6:1
Новости