Чесноков считает, что теннисисты из России могли бы далеко пройти на Кубке Дэвиса

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мнением о том, что российские теннисисты могли бы занять высокое место на Кубке Дэвиса.

«Я уверен, что наша команда была бы высоко, даже с учетом не самых успешных выступлений наших лидеров. У нас в топ-10 мирового рейтинга два человека, и таких стран на данный момент больше нет. К тому же концовку сезона хорошо провел Карен Хачанов. Мы были бы одними из претендентов на победу, поэтому очень жаль, что мы не участвуем», — сказал Чесноков ТАСС.

В марте 2022 года Международная теннисная федерация приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение сборных из состава участников командных соревнований: Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг. Сборная России является трехкратным победителем Кубка Дэвиса (2002, 2006, 2021).