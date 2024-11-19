Ван де Зандсхюлп: «Тяжело было заканчивать матч против Надаля, зная, что он может быть для него последним»

Нидерландский теннисист Ботик ван де Зандсхюлп прокомментировал победу над испанцем Рафаэлем Надалем (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса-2024.

«Публика была очень суровой. Это понятно. Вот что значит играть в Испании против Рафы. Он здесь самый главный спортсмен, который когда-либо жил. Это действительно особенное событие. Тяжело было заканчивать матч, зная, что он может быть для него последним... Я просто делал, и в конце концов это мне помогло», — сказал Зандсхюлп после матча.

Встреча против ван де Зандсхюлпа может стать последней в карьере 38-летнего Надаля, если сборная Испании проиграет Нидерландам.